Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta quarta-feira (27)

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Nair M. Fernandes Custódio

Idade: 69 anos

Falecimento: terça-feira (26)

Velório: Capela Aliança (Sala 01)

Sepultamento: nesta quarta-feira às 10 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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Marcio Almeida Barbosa

Idade: 65 anos

Falecimento: terça-feira (26)

Velório: Capela Aliança (Sala 02)

Sepultamento: Cemitério Municipal de Ivaiporã às 16 horas, nesta quarta

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