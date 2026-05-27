Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta quarta-feira (27)
Veja as notas de falecimentos atualizadas nesta quarta-feira (27), com informações de velórios e sepultamentos em Ivaiporã e região.
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Nair M. Fernandes Custódio
Idade: 69 anos
Falecimento: terça-feira (26)
Velório: Capela Aliança (Sala 01)
Sepultamento: nesta quarta-feira às 10 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã
Marcio Almeida Barbosa
Idade: 65 anos
Falecimento: terça-feira (26)
Velório: Capela Aliança (Sala 02)
Sepultamento: Cemitério Municipal de Ivaiporã às 16 horas, nesta quarta
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos