Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta quarta-feira (27)

Veja as notas de falecimentos atualizadas nesta quarta-feira (27), com informações de velórios e sepultamentos em Ivaiporã e região.

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 09:56:24 Editado em 27.05.2026, 09:56:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta quarta-feira (27)
Autor Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Nair M. Fernandes Custódio
Idade: 69 anos
Falecimento: terça-feira (26)
Velório: Capela Aliança (Sala 01)
Sepultamento: nesta quarta-feira às 10 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Marcio Almeida Barbosa
Idade: 65 anos
Falecimento: terça-feira (26)
Velório: Capela Aliança (Sala 02)
Sepultamento: Cemitério Municipal de Ivaiporã às 16 horas, nesta quarta

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cemitério municipal Ivaiporã falecimentos regional informações funerárias ivaipora notícias de falecimento obituários Ivaiporã velórios e sepultamentos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV