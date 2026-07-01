Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta quarta-feira (01.07)

Acompanhe as informações sobre a despedida e as cerimônias de sepultamento

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Arcangelo Ramos Alecrim

Idade: 100 anos

Falecimento: Terça-feira (30.06)

Velório: Capela Municipal de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: Quarta-feira (01), às 11 horas, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

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