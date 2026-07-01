Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta quarta-feira (01.07)
Acompanhe as informações sobre a despedida e as cerimônias de sepultamento
Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 10:07:43 Editado em 01.07.2026, 10:11:33
Obituário - Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Arcangelo Ramos Alecrim
Idade: 100 anos
Falecimento: Terça-feira (30.06)
Velório: Capela Municipal de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: Quarta-feira (01), às 11 horas, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.
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