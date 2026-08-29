Confira os falecimentos de Ivaiporã e região deste sábado (29)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Falecimentos de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Pedrinha Santos da Silva
Idade: 95 anos
Falecimento: Sexta-feira (28)
Velório: Capela Municipal dos Padres
Sepultamento: Sábado (29), às 15h, no Cemitério Municipal de Faxinal
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos