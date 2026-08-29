Confira os falecimentos de Ivaiporã e região deste sábado (29)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Pedrinha Santos da Silva

Idade: 95 anos

Falecimento: Sexta-feira (28)

Velório: Capela Municipal dos Padres

Sepultamento: Sábado (29), às 15h, no Cemitério Municipal de Faxinal

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