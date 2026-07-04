Confira os falecimentos de Ivaiporã e região deste sábado (04)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 11:00:06 Editado em 04.07.2026, 11:06:04
Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
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Teresa Colasso da Cunha
Idade: 82 anos
Falecimento: Sexta-feira (3)
Velório: Capela Nacional, em Ivaiporã
Sepultamento: Sábado (4), Cemitério Municipal de Ivaiporã, em horário a definir.
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