Confira os falecimentos de Ivaiporã e região deste sábado (04)

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TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

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Teresa Colasso da Cunha

Idade: 82 anos

Falecimento: Sexta-feira (3)

Velório: Capela Nacional, em Ivaiporã

Sepultamento: Sábado (4), Cemitério Municipal de Ivaiporã, em horário a definir.

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