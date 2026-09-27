Confira os falecimentos de Ivaiporã e região deste domingo (27)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Leonilda Miosso Cardoso

Idade: 83 anos

Falecimento: sábado (26)

Velório: Capela Aliança, em Ivaiporã

Sepultamento: domingo (27), às 16h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











