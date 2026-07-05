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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região deste domingo (05)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 09:53:33 Editado em 05.07.2026, 09:53:30
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região deste domingo (05)
Autor Obituário - Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Cleusa Grigoleto de Souza

Idade: 76 anos
Falecimento: Sábado (4)
Velório: Câmara Municipal de Manoel Ribas
Sepultamento: Domingo (5), às 15h, no Cemitério Municipal de Manoel Ribas.

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Adolfo Paulini

Idade: 83 anos
Falecimento: Sábado (4)
Velório: Capela Aliança – Sala 2, em Ivaiporã
Sepultamento: Domingo (5), às 14h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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cultura de luto Falecimentos ivaipora notícias locais obituários velórios e sepultamentos
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