Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (30)

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Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Adelir da Silva

Idade: 60 anos

Falecimento: Segunda-feira (29)

Velório: Capela Aliança – Sala 2

Sepultamento: Terça-feira (30), às 15h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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Aparecido José Elias da Silva

Idade: 57 anos

Falecimento: Segunda-feira (29)

Velório: Capela Aliança – Sala 3

Sepultamento: Terça-feira (30), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Maria Guimarães Moura

Idade: 62 anos

Falecimento: Terça-feira (30)

Velório: Capela Nacional

Sepultamento: Horário a definir. Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Silvado de Oliveira Lovato

Idade: 49 anos

Falecimento: Segunda-feira (29)

Velório: Capela Mortuária de São João do Ivaí

Sepultamento: Terça-feira (30), às 16h30, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.

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