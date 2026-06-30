Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (30)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Adelir da Silva
Idade: 60 anos
Falecimento: Segunda-feira (29)
Velório: Capela Aliança – Sala 2
Sepultamento: Terça-feira (30), às 15h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
Aparecido José Elias da Silva
Idade: 57 anos
Falecimento: Segunda-feira (29)
Velório: Capela Aliança – Sala 3
Sepultamento: Terça-feira (30), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
Maria Guimarães Moura
Idade: 62 anos
Falecimento: Terça-feira (30)
Velório: Capela Nacional
Sepultamento: Horário a definir. Cemitério Municipal de Ivaiporã.
Silvado de Oliveira Lovato
Idade: 49 anos
Falecimento: Segunda-feira (29)
Velório: Capela Mortuária de São João do Ivaí
Sepultamento: Terça-feira (30), às 16h30, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.