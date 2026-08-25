Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (25)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.





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Tomiko Sato

Idade: 93 anos

Falecimento: Segunda-feira (24)

Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis

Sepultamento: Terça-feira (25), às 15h, no Cemitério Municipal de Borrazópolis

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