Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (21)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 07:21:18 Editado em 21.07.2026, 07:21:15
Cemitério Municipal de Jardim Alegre - Foto: TN Online/Arquivo
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Zuleide Torquato Machado
Idade: 82 anos
Falecimento: Segunda-feira (20)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: Terça-feira (21), às 14h, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre
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Clodoaldo dos Santos
Idade: 49 anos
Falecimento: Segunda-feira (20)
Velório: Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: Terça-feira (21), às 8h, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí