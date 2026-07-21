Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (21)

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TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Zuleide Torquato Machado

Idade: 82 anos

Falecimento: Segunda-feira (20)

Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre

Sepultamento: Terça-feira (21), às 14h, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre

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Clodoaldo dos Santos

Idade: 49 anos

Falecimento: Segunda-feira (20)

Velório: Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: Terça-feira (21), às 8h, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí



