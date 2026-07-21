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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (21)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 07:21:18 Editado em 21.07.2026, 07:21:15
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (21)
Autor Cemitério Municipal de Jardim Alegre - Foto: TN Online/Arquivo

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Zuleide Torquato Machado

Idade: 82 anos
Falecimento: Segunda-feira (20)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: Terça-feira (21), às 14h, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre

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Clodoaldo dos Santos

Idade: 49 anos
Falecimento: Segunda-feira (20)
Velório: Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: Terça-feira (21), às 8h, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí


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cidadania Falecimentos ivaipora notícias locais obituários velorios
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