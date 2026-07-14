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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (14)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 09:48:22 Editado em 14.07.2026, 09:48:18
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (14)
Autor Cemitério Municipal de Ivasiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Nair Gonçalves dos Santos

Idade: 75 anos
Falecimento: Segunda-feira (13)
Velório: Capela Nacional, em Ivaiporã
Sepultamento: Cemitério Municipal de Ivaiporã, nesta terça-feira (14), em horário a definir

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Divaneta Cândido Gonçalves

Idade: 77 anos
Falecimento: Segunda-feira (13)
Velório: Salão da Igreja Ucraniana, em Manoel Ribas
Sepultamento: Terça-feira (14) às 10 horas, Cemitério Municipal de Manoel Ribas

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Falecimentos ivaipora Notícias Regionais obituários sepultamentos velorios
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