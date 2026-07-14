Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (14)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Nair Gonçalves dos Santos
Idade: 75 anos
Falecimento: Segunda-feira (13)
Velório: Capela Nacional, em Ivaiporã
Sepultamento: Cemitério Municipal de Ivaiporã, nesta terça-feira (14), em horário a definir
Divaneta Cândido Gonçalves
Idade: 77 anos
Falecimento: Segunda-feira (13)
Velório: Salão da Igreja Ucraniana, em Manoel Ribas
Sepultamento: Terça-feira (14) às 10 horas, Cemitério Municipal de Manoel Ribas
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos