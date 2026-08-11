Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (11)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Edizio Ferreira Maciel
Idade: 76 anos
Falecimento: Segunda-feira (10)
Velório: Capela Municipal de Faxinal
Sepultamento: Terça-feira (11), às 15h, no Cemitério Municipal de Faxinal
Dailza Ribeiro Lopes
Idade: 84 anos
Falecimento: Segunda-feira (10)
Velório: Capela Municipal dos Padres, em Faxinal
Sepultamento: Terça-feira (11), às 10h, no Cemitério Municipal de Faxinal
Izabel Augusta Leal Bruscagim
Idade: 72 anos
Falecimento: Segunda-feira (10)
Velório: Capela Municipal de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: Terça-feira (11), às 10h, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos