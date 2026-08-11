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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (11)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (11)
Autor Notas de falecimentos de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Edizio Ferreira Maciel

Idade: 76 anos
Falecimento: Segunda-feira (10)
Velório: Capela Municipal de Faxinal
Sepultamento: Terça-feira (11), às 15h, no Cemitério Municipal de Faxinal

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Dailza Ribeiro Lopes

Idade: 84 anos
Falecimento: Segunda-feira (10)
Velório: Capela Municipal dos Padres, em Faxinal
Sepultamento: Terça-feira (11), às 10h, no Cemitério Municipal de Faxinal

Izabel Augusta Leal Bruscagim

Idade: 72 anos
Falecimento: Segunda-feira (10)
Velório: Capela Municipal de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: Terça-feira (11), às 10h, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí

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