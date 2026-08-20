Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (09)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Falecimentos de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Leonizia Madalena de Oliveira
Idade: 64 anos
Falecimento: Quarta-feira (19)
Velório: Capela Municipal de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: Quinta-feira (20), no Cemitério Municipal. Horário ainda não definido.
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