Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (09)

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TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Cecília Maria Santana de Goes

Idade: 88 anos

Falecimento: segunda-feira (8)

Velório: Capela Mortuária no Alto Porã, distrito de Ivaiporã

Sepultamento: Terça-feira (9), às 10 horas no Cemitério do Distrito

Maria Cândida Celestino Alves

Idade: 71 anos

Falecimento: segunda-feira (8)

Velório: Capela Mortuária Jardim Nova Porã, em Ivaiporã

Sepultamento: Cemitério Municipal nesta terça-feira (9) em horário a definir.

Liosvaldo Alves de Sá

Idade, 83 anos

Falecimento: segunda-feira (8)

Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis

Sepultamento: nesta terça-feira (9) no Cemitério Municipal às 10 horas



