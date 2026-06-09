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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (09)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 07:31:56 Editado em 09.06.2026, 07:31:50
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (09)
Autor Notas de falecimentos de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Cecília Maria Santana de Goes

Idade: 88 anos Falecimento: segunda-feira (8) Velório: Capela Mortuária no Alto Porã, distrito de Ivaiporã Sepultamento: Terça-feira (9), às 10 horas no Cemitério do Distrito

Maria Cândida Celestino Alves

Idade: 71 anos Falecimento: segunda-feira (8) Velório: Capela Mortuária Jardim Nova Porã, em Ivaiporã Sepultamento: Cemitério Municipal nesta terça-feira (9) em horário a definir.

Liosvaldo Alves de Sá

Idade, 83 anos Falecimento: segunda-feira (8) Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis Sepultamento: nesta terça-feira (9) no Cemitério Municipal às 10 horas


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