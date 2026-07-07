Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (07.07)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Ivanilde Soares da Silva
Idade: 65 anos
Falecimento: Segunda-feira (6)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: Terça-feira (7), às 16h, no Cemitério Municipal
Antonio Leon Lopez
Idade: 78 anos
Falecimento: Segunda-feira (6)
Velório: Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: Terça-feira (7), às 14h, no Cemitério Municipal
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