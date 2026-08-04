Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (04)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Osvaldo Pedro dos Santos

Idade: 50 anos

Falecimento: Segunda-feira (3)

Velório: Salão comunitário do Conjunto Glorinha Rech, Jardim Alegre

Sepultamento: Terça-feira (4), Cemitério Municipal de Jardim Alegre em horário a definir.

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Crescência Bussolo Marcelino

Idade: 96 anos

Falecimento: Segunda-feira (3)

Velório: Salão da igreja do distrito de Alto Porã, em Ivaiporã

Sepultamento: Terça-feira (4), às 9h, no Cemitério Municipal de Manoel Ribas.



