Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta sexta-feira (31)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Luiz Henrique Garcia Monteiro

Idade: 29 anos

Falecimento: Quarta-feira (29)

Velório: Capela Aliança – Sala 2

Sepultamento: Sexta-feira (31), às 9h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos