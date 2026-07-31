Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta sexta-feira (31)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 07:32:42 Editado em 31.07.2026, 07:32:39
Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Luiz Henrique Garcia Monteiro
Idade: 29 anos
Falecimento: Quarta-feira (29)
Velório: Capela Aliança – Sala 2
Sepultamento: Sexta-feira (31), às 9h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
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