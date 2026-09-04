Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta sexta-feira (04)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Jardim Alegre - Foto: TN Online/Arquivo
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Bronislava Chainiuk
Idade: 82 anos
Falecimento: Sexta-feira (4)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre.
Sepultamento: Sexta-feira (4), às 17h, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre
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