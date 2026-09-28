Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (28)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Alécio Mendonça

Idade: 43 anos

Falecimento: domingo (27)

Velório: Capela Mortuária de São João do Ivaí

Sepultamento: segunda-feira (28), às 14h, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí

Natael Emerenciano

Idade: 81 anos

Falecimento: domingo (27)

Velório: Capela Mortuária de São João do Ivaí

Sepultamento: segunda-feira (28), às 17h, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



