Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (28)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Obituário de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
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Alécio Mendonça
Idade: 43 anos
Falecimento: domingo (27)
Velório: Capela Mortuária de São João do Ivaí
Sepultamento: segunda-feira (28), às 14h, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí
Natael Emerenciano
Idade: 81 anos
Falecimento: domingo (27)
Velório: Capela Mortuária de São João do Ivaí
Sepultamento: segunda-feira (28), às 17h, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.
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