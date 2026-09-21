Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (21)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Nascimento Pereira da Silva

Idade: 70 anos

Falecimento: domingo (20)

Velório: Capela Mortuária Municipal de Borrazópolis

Sepultamento: segunda-feira (21), às 15h, no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

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