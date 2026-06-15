Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (15)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Maria Caetano Pedroso
Idade: 94 anos
falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)
Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis
Sepultamento: Segunda-feira (15), às 16h, no Cemitério Municipal de Borrazópolis
Mário Lino de Souza
Idade: 77 anos
Falecimento: Domingo (14/06/2026)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: Segunda-feira (15), horário a definir, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre
João Donizete Fernandes
Idade: 67 anos
Falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)
Velório: Capela Mortuária Osvaldo Leite Netto, Jardim Nova Porã
Sepultamento: Terça-feira (16), horário a definir, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
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