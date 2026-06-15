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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (15)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 12:55:10 Editado em 15.06.2026, 12:57:29
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (15)
Autor Obituário - Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.


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Maria Caetano Pedroso

Idade: 94 anos
falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)
Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis
Sepultamento: Segunda-feira (15), às 16h, no Cemitério Municipal de Borrazópolis

Mário Lino de Souza

Idade: 77 anos
Falecimento: Domingo (14/06/2026)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: Segunda-feira (15), horário a definir, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre

João Donizete Fernandes

Idade: 67 anos
Falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)
Velório: Capela Mortuária Osvaldo Leite Netto, Jardim Nova Porã
Sepultamento: Terça-feira (16), horário a definir, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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