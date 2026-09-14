Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (14)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
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Roselene dos Santos
Idade: 39 anos
Falecimento: Domingo (13)
Velório: Igreja Católica do distrito de Santa Bárbara
Sepultamento: segunda-feira (14), às 16h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
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