Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (06)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Luiz Vianna Duelis

Idade: 80 anos

Falecimento: Segunda-feira (6)

Velório: Capela Mortuária de Godoy Moreira

Sepultamento: Cemitério Municipal de Godoy Moreira, horário a definir

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



