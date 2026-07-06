Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (06)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 08:51:22 Editado em 06.07.2026, 08:51:18
Notas de falecimentos de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Luiz Vianna Duelis
Idade: 80 anos
Falecimento: Segunda-feira (6)
Velório: Capela Mortuária de Godoy Moreira
Sepultamento: Cemitério Municipal de Godoy Moreira, horário a definir
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