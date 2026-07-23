Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (23)

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Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

João Biondi

Idade: 95 anos

Falecimento: Quarta-feira (22)

Velório: Capela Aliança – Sala 1, em Ivaiporã

Sepultamento: Quinta-feira (23), às 17h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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Luiz Carlos Ferreira do Nascimento

Idade: 50 anos

Falecimento: Quarta-feira (22)

Velório: Capela Nacional, em Ivaiporã

Sepultamento: Quinta-feira (23), às 17h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.





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Nilza Gino Saar Loth

Idade: 68 anos

Falecimento: Quinta-feira (23)

Velório: Capela Aliança – Sala 2, em Ivaiporã

Sepultamento: Quinta-feira (23), às 16h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.





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João Vicente dos Santos

Idade: 60 anos

Falecimento: Quarta-feira (22)

Velório: Capela Municipal do Distrito de Luar, em São João do Ivaí

Sepultamento: Quinta-feira (23), às 14h, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.





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