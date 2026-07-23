Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (23)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
João Biondi
Idade: 95 anos
Falecimento: Quarta-feira (22)
Velório: Capela Aliança – Sala 1, em Ivaiporã
Sepultamento: Quinta-feira (23), às 17h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
Luiz Carlos Ferreira do Nascimento
Idade: 50 anos
Falecimento: Quarta-feira (22)
Velório: Capela Nacional, em Ivaiporã
Sepultamento: Quinta-feira (23), às 17h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
Nilza Gino Saar Loth
Idade: 68 anos
Falecimento: Quinta-feira (23)
Velório: Capela Aliança – Sala 2, em Ivaiporã
Sepultamento: Quinta-feira (23), às 16h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
João Vicente dos Santos
Idade: 60 anos
Falecimento: Quarta-feira (22)
Velório: Capela Municipal do Distrito de Luar, em São João do Ivaí
Sepultamento: Quinta-feira (23), às 14h, no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.
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