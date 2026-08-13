Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (13)

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Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.





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Marcos Vinícius Portelinha

Idade: 57 anos

Falecimento: Quarta-feira (12)

Velório: Capela Aliança – Salão Nobre

Sepultamento: Quinta-feira (13), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã





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Antonia Cassiano de Oliveira

Idade: 82 anos

Falecimento: Quarta-feira (12)

Velório: Capela Aliança – Sala 2

Sepultamento: Quinta-feira (13), às 17h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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