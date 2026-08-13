Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (13)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Marcos Vinícius Portelinha
Idade: 57 anos
Falecimento: Quarta-feira (12)
Velório: Capela Aliança – Salão Nobre
Sepultamento: Quinta-feira (13), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
Antonia Cassiano de Oliveira
Idade: 82 anos
Falecimento: Quarta-feira (12)
Velório: Capela Aliança – Sala 2
Sepultamento: Quinta-feira (13), às 17h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
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