Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (10)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

João C. dos Santos

Idade: 75 anos

Falecimento: quarta-feira (9)

Velório: residência da família, na Rua Castro Alves, 130

Sepultamento: quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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Domingas M. de Jesus

Idade: 90 anos

Falecimento: quarta-feira (9)

Velório: Capela Mortuária do Jardim Nova Porã

Sepultamento: quinta-feira (10), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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