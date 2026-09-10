Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (10)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (10)
Autor Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

João C. dos Santos

Idade: 75 anos
Falecimento: quarta-feira (9)
Velório: residência da família, na Rua Castro Alves, 130
Sepultamento: quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Domingas M. de Jesus

Idade: 90 anos
Falecimento: quarta-feira (9)
Velório: Capela Mortuária do Jardim Nova Porã
Sepultamento: quinta-feira (10), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Falecimentos ivaipora NOTÍCIAS Obituário sepultamento Velório
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV