Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (10)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
João C. dos Santos
Idade: 75 anos
Falecimento: quarta-feira (9)
Velório: residência da família, na Rua Castro Alves, 130
Sepultamento: quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
Domingas M. de Jesus
Idade: 90 anos
Falecimento: quarta-feira (9)
Velório: Capela Mortuária do Jardim Nova Porã
Sepultamento: quinta-feira (10), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
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