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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (09)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 09:11:53 Editado em 09.07.2026, 09:11:49
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (09)
Autor Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Joana Barbosa de Souza

Idade: 68 anos
Falecimento: Quarta-feira (8)
Velório: Capela Aliança (Salão Nobre), em Ivaiporã
Sepultamento: Quinta-feira (9), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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Valdenir de Souza

Idade: 58 anos
Falecimento: Quarta-feira (8)
Velório: Capela do Distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí
Sepultamento: Quinta-feira (9), às 17h, no Cemitério do Distrito de Ubaúna.

Clotilde Alves Fernandes

Idade: 88 anos
Falecimento: Quarta-feira (8)
Velório: Capela Mortuária, em Rosário do Ivaí
Sepultamento: Quinta-feira (9), às 10h, no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí.

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