Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (09)

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TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Joana Barbosa de Souza

Idade: 68 anos

Falecimento: Quarta-feira (8)

Velório: Capela Aliança (Salão Nobre), em Ivaiporã

Sepultamento: Quinta-feira (9), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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Valdenir de Souza

Idade: 58 anos

Falecimento: Quarta-feira (8)

Velório: Capela do Distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí

Sepultamento: Quinta-feira (9), às 17h, no Cemitério do Distrito de Ubaúna.

Clotilde Alves Fernandes

Idade: 88 anos

Falecimento: Quarta-feira (8)

Velório: Capela Mortuária, em Rosário do Ivaí

Sepultamento: Quinta-feira (9), às 10h, no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí.

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