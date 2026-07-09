Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (09)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Joana Barbosa de Souza
Idade: 68 anos
Falecimento: Quarta-feira (8)
Velório: Capela Aliança (Salão Nobre), em Ivaiporã
Sepultamento: Quinta-feira (9), às 11h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.
Valdenir de Souza
Idade: 58 anos
Falecimento: Quarta-feira (8)
Velório: Capela do Distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí
Sepultamento: Quinta-feira (9), às 17h, no Cemitério do Distrito de Ubaúna.
Clotilde Alves Fernandes
Idade: 88 anos
Falecimento: Quarta-feira (8)
Velório: Capela Mortuária, em Rosário do Ivaí
Sepultamento: Quinta-feira (9), às 10h, no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí.
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