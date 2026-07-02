Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (02)

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Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.





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José Pereira do Nascimento (Seu Zé do Sindicato)

Idade: 97 anos

Falecimento: Quarta-feira (1º)

Velório: Sede do Sindicato Rural de Jardim Alegre, Avenida Getulina, 389

Sepultamento: Quinta-feira (2), às 10 horas, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre.

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