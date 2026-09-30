Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (30)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Pedro Roque de Oliveira

Idade: 75 anos

Falecimento: terça-feira (29)

Velório: Capela Mortuária de Lunardelli

Sepultamento: quarta-feira (30), às 17h, no Cemitério Municipal de Lunardelli

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