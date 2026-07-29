Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (29)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Viviane Gomes Ferreira

Idade: 37 anos

Falecimento: 28/07/2026

Velório: Centro de Eventos de Godoy Moreira

Sepultamento: Cemitério Municipal de Godoy Moreira, em 29/07/2026, às 11h

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