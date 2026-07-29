Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (29)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 10:10:05 Editado em 29.07.2026, 10:10:00
Falecimentos em Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Viviane Gomes Ferreira
Idade: 37 anos
Falecimento: 28/07/2026
Velório: Centro de Eventos de Godoy Moreira
Sepultamento: Cemitério Municipal de Godoy Moreira, em 29/07/2026, às 11h
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