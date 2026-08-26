Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (26)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado.
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Notas de falecimentos desta quarta-feira (26) - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
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Deogenes de Andrade Lacerda
Idade: 70 anos
Falecimento: Terça-feira (25)
Velório: Câmara de Vereadores de Manoel Ribas
Sepultamento: quarta-feira (26), às 9h, no Cemitério Municipal de Manoel Ribas
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