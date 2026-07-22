Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (22)

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TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Marli Santos C. Emerenciano

Idade: 56 anos

Falecimento: Quarta-feira (22)

Velório: Capela Mortuária de São João do Ivaí

Sepultamento: Às 16h desta quarta-feira (22), no Cemitério Municipal de São João do Ivaí

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Laércio Galvão

Idade: 64 anos

Falecimento: Terça-feira (21)

Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis

Sepultamento: Após a celebração de despedida marcada para as 15h desta quarta-feira (22), no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

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