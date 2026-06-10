Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (10)
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Ezequiel Lúcio Nascimento
Idade: 49 anos
Falecimento: quarta-feira (8)
Velório: Capela Nacional
Sepultamento: Quarta-feira (10), no Cemitério Municipal de Ivaiporã, horário a definir
Elza Angelina Périco
Idade: 83 anos
Falecimento: quarta-feira (8)
Velório: Capela Aliança (Salão Nobre) a partir das 15 horas
Sepultamento: Quinta-feira (11) às 10 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
– Sebastião Edson Garcia
Idade: 59 anos
Falecimento: Segunda-feira (8)
Velório: Capela Aliança (Sala 1)
Sepultamento: Qarta-feira (10) às 16h30 no Cemitério Municipal de Ivaiporã
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos