Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (10)

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TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Ezequiel Lúcio Nascimento

Idade: 49 anos

Falecimento: quarta-feira (8)

Velório: Capela Nacional

Sepultamento: Quarta-feira (10), no Cemitério Municipal de Ivaiporã, horário a definir

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Elza Angelina Périco

Idade: 83 anos

Falecimento: quarta-feira (8)

Velório: Capela Aliança (Salão Nobre) a partir das 15 horas

Sepultamento: Quinta-feira (11) às 10 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

– Sebastião Edson Garcia

Idade: 59 anos

Falecimento: Segunda-feira (8)

Velório: Capela Aliança (Sala 1)

Sepultamento: Qarta-feira (10) às 16h30 no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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