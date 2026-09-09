Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (09)

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Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.





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Osvaldo Martins

Idade: 85 anos

Falecimento: terça-feira (8)

Velório: Capela Aliança – Sala 2

Sepultamento: quarta-feira (9), às 16h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Francisco V. de Oliveira

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Idade: 83 anos

Falecimento: terça-feira (8)

Velório: Capela Aliança, Salão Nobre

Sepultamento: quarta-feira (9), às 15h, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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