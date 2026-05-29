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Confira os detalhes da previsão do tempo para Ivaiporã

Manhã começa com 12°C, mas temperaturas sobem ao longo do dia; não há previsão de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 06:28:38 Editado em 29.05.2026, 06:28:34
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Confira os detalhes da previsão do tempo para Ivaiporã
Autor Dia será de sol e sem previsão de chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A sexta-feira (29) começa gelada em Ivaiporã, com temperaturas entre 12°C e 13°C nas primeiras horas da manhã. Apesar do frio no amanhecer, o tempo segue firme e o sol predomina durante todo o dia.

De acordo com o Simepar, a temperatura sobe gradualmente ao longo da manhã, chegando aos 23°C durante a tarde.

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LEIA MAIS: Mulher sofre ferimentos graves após acidente com triciclo elétrico em Ivaiporã

Não há previsão de chuva para esta sexta-feira. A probabilidade de precipitação é de 0%.. A umidade relativa do ar varia entre 57% e 97%.

Os ventos sopram do sudeste com velocidade média entre 4 km/h e 7 km/h, podendo ocorrer rajadas de até 18 km/h.

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O sol nasce às 7h02 e se põe às 17h48. Durante a noite, as temperaturas voltam a cair, ficando em torno de 15°C no fim do dia.

O tempo segue estável nos próximos dias em Ivaiporã, com máximas entre 21°C e 25°C e sem indicativos de chuva significativa.

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