Confira o tempo previsto para Ivaiporã neste sábado (29)
Simepar prevê tempo firme neste sábado (29), sem chuva e com temperaturas entre 21°C e 30°C em Ivaiporã.
A previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado de tempo firme, sem chuva e com máxima de 30°C, segundo o Simepar.
A temperatura começa em 21°C pela manhã e sobe durante o dia. A previsão indica 0% de chance de chuva.
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O vento sopra de noroeste, com velocidade de 14 km/h. As rajadas podem chegar a 65 km/h.
A umidade relativa do ar varia entre 49% e 82%. O sol nasce às 6h43 e se põe às 18h15.
Temperaturas caem na próxima semana
Na terça-feira (1º), a previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 24°C.
Com isso, o início da semana deve ter temperaturas mais baixas, principalmente durante a manhã e à noite.
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