Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CLIMA

Confira o tempo previsto para Ivaiporã neste sábado (29)

Simepar prevê tempo firme neste sábado (29), sem chuva e com temperaturas entre 21°C e 30°C em Ivaiporã.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira o tempo previsto para Ivaiporã neste sábado (29)
Autor Ivaiporã terá céu aberto e sem chuva neste sábado - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado de tempo firme, sem chuva e com máxima de 30°C, segundo o Simepar.

A temperatura começa em 21°C pela manhã e sobe durante o dia. A previsão indica 0% de chance de chuva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Sérgio Empinotti se aposenta após 47 anos dedicados à agricultura no Vale do Ivaí

O vento sopra de noroeste, com velocidade de 14 km/h. As rajadas podem chegar a 65 km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 49% e 82%. O sol nasce às 6h43 e se põe às 18h15.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Temperaturas caem na próxima semana

Na terça-feira (1º), a previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 24°C.

Com isso, o início da semana deve ter temperaturas mais baixas, principalmente durante a manhã e à noite.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agricultura clima ivaipora previsão do tempo temperatura umidade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV