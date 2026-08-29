Confira o tempo previsto para Ivaiporã neste sábado (29)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Simepar prevê tempo firme neste sábado (29), sem chuva e com temperaturas entre 21°C e 30°C em Ivaiporã.

A previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado de tempo firme, sem chuva e com máxima de 30°C, segundo o Simepar.

A temperatura começa em 21°C pela manhã e sobe durante o dia. A previsão indica 0% de chance de chuva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Sérgio Empinotti se aposenta após 47 anos dedicados à agricultura no Vale do Ivaí

O vento sopra de noroeste, com velocidade de 14 km/h. As rajadas podem chegar a 65 km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 49% e 82%. O sol nasce às 6h43 e se põe às 18h15.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Temperaturas caem na próxima semana

Na terça-feira (1º), a previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 24°C.

Com isso, o início da semana deve ter temperaturas mais baixas, principalmente durante a manhã e à noite.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos