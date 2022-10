Confira o resultado da apuração nas cidades do Vale do IvaÍ

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - Quatro cidades do Vale do Ivaí já totalizaram apuração

As primeiras cidades a totalizarem a apuração dos votos para o segundo turno da eleição a presidente da República foram Rio Bom, Califórnia, Marilândia do Sul e Faxinal. Em todas as cidades ampla vitória para a reeleição de Jair Bolsonaro.

continua após publicidade .

O maior índice de votos em Bolsonaro foi registrado em Faxinal, com 70,66% dos votos válidos, sendo 6.715 votos contra 29,34% dos votos para Luis Inácio Lula da Silva, do PT, ccom 2.788 votos. A cidade teve 131 votos em Branco e 141 nulos.

Em Marilândia do Sul, Bolsonaro fez 65,06% dos votos válidos, com 3.648 votos e Lula ficou com 34,94% dos votos (1.959). A cidade teve 84 votos em branco e 107 nulos.

continua após publicidade .

Das quatro primeiras a totalizar, Rio Bom teve o menor índice de votos a Bolsonaro, que venceu na cidade com 57,41% dos votos (1.341) contra 42,59% a Lula (995), com 35 votos em branco e 61 nulos.

Em Califórnia, Bolsonaro recebeu 66,68% dos votos (3.722) contra 33,32% dos votos dados a Lula (1.860).

Em Jandaia do Sul, Bolsonaro fechou com 69,73% dos votos (9.247), contra 30,27% dos votos (4.014) dados a Lula.

continua após publicidade .

Em Bom sucesso, Lula venceu com 54,13% dos votos válidos (2.249) com 45,87% (1.906) dados a Bolsonaro.

Em Kaloré, Bolsonaro fez 58,11% (1.831 votos) contra 41,89% dos votos em Lula (1.320)

Em Cruzmaltina, 59,01% dos votos válidos foram para Jair Bolsonaro (1.248) e 40,99% (867) para Lula.

Em Maua da Serra, Bolsonaro fez 59,54% (3.373) e Lula fez 40,46% (2.292).

Siga o TNOnline no Google News