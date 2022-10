Confira o desempenho dos candidatos da região nas urnas

Da Redação

Três candidatos da região foram eleitos

Dos dezoito candidatos da região, sendo oito para deputado federal e dez para deputado estadual, três foram eleitos no pleito realizado neste domingo, 02. Beto Preto de Apucarana, teve a mais expressiva votação e se elegeu para deputado federal pelo PSD com 206.885. Somente em Apucarana, ele garantiu 38.626 votos, ou seja, 56,7% dos votos válidos. O ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário estadual da Saúde foi o quarto deputado federal mais votado do Paraná.

Outros candidatos de Apucarana a uma vaga na Câmara Federal eram Stela Maris (PSDB), que fez 1.493 votos, ativista Renata Borges, do PDT, que conquistou 2.764 eleitores e o advogado João Batista Cardoso (Rede), com 572.

Sérgio Souza, de Ivaiporã, também garantiu uma cadeira na Câmara Federal. O parlamentar foi reeleito pelo MDB com 105.661 votos.

Os candidatos araponguenses eram Oduwaldo Calixto (PL), que fez 3.088 votos e a ex-vereadora Angélica Enfermeira (União) com 4.733 votos.

Na Assembleia Legislativa, a região contará com um representante: Arilson Chiorato do PT recebeu 76.787 votos, sendo um dos parlamentares mais bem votados do estado. Outros candidatos de Apucarana na disputa eram o ex-vereador Rodolfo Mota (União), que conquistou 22.428 eleitores e foi o mais bem votado em Apucarana; o vice-prefeito Paulo Vital (PSD) com 14.410 votos e Anaízes Silva (PDT), que fez 436.

Em Arapongas, o deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) fez 30.930 votos e não conseguiu reeleição, ficando na suplência. Aroldo Pagan, do Podemos, fez 6.031 votos.

No Vale do Ivaí, a candidata Professora Adrianinha, de Califórnia, fez 1000 votos. Osvaldo da Saúde (MDB), de Faxinal, somou 920.

Confira como foi o desempenho de cada um dos candidatos da região:

FEDERAL

APUCARANA

Beto Preto (PSD) 206.885

Stela Maris (PSDB) 1.493

Renata Borges (PDT) 2.764

Dr. João Batista Advogado (Rede) 572

ARAPONGAS

Oduwaldo Calixto (PL) 3.088

Angélica Enfermeira (União) 4.733

REGIÃO

Sérgio Souza (MDB) 105.661

Fábio do Vale do Ivaí (Republicanos) 222

ESTADUAL

APUCARANA

Arilson Chiorato (PT) 76.787

Anaízes Silva (PDT) 436

Paulo Vital (PSD) 14.410

Rodolfo Mota (União) 22.428

ARAPONGAS

Pedro Paulo Bazana (PSD) 30.930

Aroldo Pagan (Podemos) 6.031

REGIÃO

Tiago Leite Machado (Rede) 349

Kocinba (PDT) 304

Osvaldo da Saúde (MDB) 920

Professora Adrianinha (União) 1000

