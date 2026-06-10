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Confira o boletim da previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (10)

Instabilidade avança sobre a região e mantém o tempo fechado durante todo o dia, com acumulado de quase 30 mm de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 04:45:21 Editado em 10.06.2026, 04:45:13
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Confira o boletim da previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (10)
Autor Simepar prevê 98% possibilidade de chuva em Ivaiporã e região - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A previsão do tempo para esta quarta-feira (10) indica mudança significativa nas condições climáticas em Ivaiporã, com previsão de chuva forte e trovoadas até a noite.

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 15°C e 18°C, mantendo sensação de frio e elevada umidade do ar ao longo do dia. A probabilidade de chuva chega a 98%, com acumulado estimado em 26.8 mm milímetros.

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Durante a manhã, a previsão aponta chuva acompanhada de trovoadas. À tarde, as instabilidades continuam atuando sobre a região, mantendo o risco de pancadas fortes. À noite, o céu permanece encoberto, com chuva e trovoadas previstas.

A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 86% – 99%, enquanto os ventos sopram a cerca de 8 km/h com rajadas de 22 km/h . O sol nasce às 7h07 e se põe às 17h47.

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Chuva forte condições climáticas ivaipora previsão do tempo trovoadas umidade do ar
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