Confira como vai ficar a nova ponte sobre o Rio Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os prefeitos Luiz Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã; José Roberto Furlan (Cidadania), de Jardim Alegre; Antônio Ribeiro da Silva (União Brasil), o Toninho do Café, de Grandes Rios; e Pedro Taborda Desplanches (MDB), de Rio Branco do Ivaí, receberam nesta sexta-feira (31) o projeto executivo da nova ponte sobre o Rio Ivaí na região. A solenidade de entrega do projeto aconteceu no Centro de Eventos de Jardim Alegre. Reivindicação de mais de 40 anos, a ponte tem orçamento previsto de R$ 26 milhões e a obra será realizada entre os municípios de Grandes Rios e Jardim Alegre. Com o projeto em mãos os prefeitos estão agendando uma reunião para os próximos dias, quando entregarão o projeto ao governador Ratinho Junior (PSD).

continua após publicidade .

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan agradeceu o apoio dos municípios vizinhos e disse que o projeto da ponte é o início da realização de um sonho. "Quero agradecer imensamente essa parceria. Agradecer esse abraço de amigos entre os municípios em prol de um objetivo comum que é o desenvolvimento regional”, afirma Furlan.

-LEIA MAIS: São João do Ivaí discute metas e projetos na saúde pública

continua após publicidade .

O prefeito Carlos Gil (PSD) disse que a construção da ponte entre Grandes Rios e Jardim Alegre vai abrir um novo eixo de desenvolvimento no Vale do Ivaí, beneficiando vários municípios. “Agora com o projeto pronto, já nos moldes padrão do DER vamos entregar ao Governo para que faça a licitação e que ajeite os recursos dentro do orçamento. Como já conversamos previamente com o governador, acredito que ele vai encaixar esse projeto nas próximas licitações, mais uma etapa vencida dos quatro municípios”, afirma.

O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda, afirma que todos vão ganhar muito com a ponte. “Hoje, de Rio Branco para Ivaiporã, nós rodamos quase 120 quilômetros. Com a ponte nós vamos rodar 60 quilômetros. É uma das maiores conquistas da nossa região”, relatou Taborda.

Projeto

continua após publicidade .

Conforme o engenheiro civil Marcelo Quintanilha, da HTC Brasil, empresa contratada pelas prefeituras para elaboração do projeto arquitetônico, a ponte terá largura total de 12 metros com passeio de pedestre dos dois lados, a largura da pista de rolamento será de oito metros, e 242 metros de comprimento.

O projeto arquitetônico teve investimento de R$ 350 mil e foi viabilizado entre os municípios: Ivaiporã e Jardim Alegre que investiram R$ 100 mil cada, enquanto Grandes Rios e Rio Branco do Ivaí, R$ 75 mil cada.

Siga o TNOnline no Google News