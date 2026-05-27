Confira como fica o tempo em Ivaiporã nesta quarta-feira (27)

A previsão do tempo em Ivaiporã aponta uma quarta-feira (27) de tempo estável, sem chuva e com temperaturas mais agradáveis durante a tarde. Segundo o Simepar, os termômetros marcam 14°C no começo da manhã e a máxima deve chegar aos 23°C.

Com o avanço da manhã, as temperaturas sobem de forma gradual. A previsão indica 19°C às 10 horas e 23°C entre o meio-dia e as 16 horas.

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Não há previsão de chuva para Ivaiporã. A probabilidade de precipitação é de 0%, conforme o Simepar.

Durante a noite, o frio volta a aparecer na cidade. A previsão aponta 15°C às 23h, com tendência de queda nas temperaturas nos próximos dias.

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O Simepar também prevê madrugadas mais frias no fim de semana, com mínimas que podem ficar próximas dos 7°C na região do Vale do Ivaí.

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