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PREVISÃO DO TEMPO

Confira como fica o tempo em Ivaiporã e região nesta terça-feira (19)

Ivaiporã amanhece com 12°C nesta terça-feira (19). A previsão indica dia sem chuva, ventos leves e máxima de 21°C no município.

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 07:21:13 Editado em 19.05.2026, 07:21:10
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Confira como fica o tempo em Ivaiporã e região nesta terça-feira (19)
Autor Tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas típicas do outono - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo para Ivaiporã e região mostra que esta terça-feira (19) será marcada por temperaturas amenas e ausência de chuva. O município do Vale do Ivaí registra 12°C nas primeiras horas da manhã, com sensação térmica de 11°C.

Ao longo do dia, o clima permanece estável. Segundo os dados do Simepar, a máxima prevista chega aos 21°C durante a tarde. Além disso, os ventos seguem fracos, com velocidade média de 7 km/h.

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LEIA MAIS: Invasores são presos pela GCM na 'Vila do Chaves' em Apucarana

Durante a manhã, os termômetros sobem de forma gradual. Às 9h, a previsão aponta 16°C. Já entre 13h e 16h, a temperatura deve permanecer na faixa dos 21°C.

Apesar da presença de nebulosidade em alguns períodos, não há previsão de chuva para Ivaiporã. A probabilidade de precipitação permanece em 0%.

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No início da noite, o frio volta a ganhar força. Por volta das 22h, os termômetros devem marcar 15°C. Já perto da meia-noite, a temperatura pode chegar aos 14°C.

A umidade relativa do ar varia entre 59% e 95%. Enquanto isso, as rajadas de vento podem atingir até 11 km/h no decorrer desta terça-feira.

A tendência para os próximos dias é de continuidade do tempo firme na região. As manhãs devem seguir frias, enquanto as tardes permanecem com temperaturas agradáveis no Vale do Ivaí

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