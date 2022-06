Confira as vagas abertas no processo seletivo do IBGE no Vale do Ivaí

Da Redação

Vagas complementares são para atuação como recenseador

O novo Processo Seletivo aberto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujo edital foi publicado nesta quinta-feira, abriu 189 vagas para 23 municípios do Vale do Ivaí e região. A maior parte das vagas foram abertas em Apucarana e Arapongas, que somam 111 vagas de emprego temporário. As vagas são para trabalhar no Censo Demográfico 2022, na função de recenseador - responsável por realizar entrevistas nos domicílios.

Em Apucarana, o certame prevê 47 vagas gerais, sendo 17 de ampla concorrência, 6 de pessoa com deficiência e 24 de pessoas pretas ou pardas, conforme especificam os termos do edital. Já em Arapongas são 64 vagas gerais, sendo 36 de ampla concorrência, 6 para pessoa com deficiência e 22 para pessoas pretas ou pardas.

O terceiro município da região com maior número de vagas abertas é Jandaia do Sul. São 15 vagas gerais, sendo 11 de ampla concorrência e 4 para pessoas pretas ou pardas. Confira a lista de vagas gerais abertas em toda região no final da matéria.

As inscrições vão até o dia 15 de junho, quarta-feira, e o candidato deve se inscrever através do site oficial. Esse é o segundo processo seletivo para contratação de pessoal para atuar no Censo 2022. Na primeira etapa foram abertas 385 vagas para os municípios do Vale do Ivaí e região.

Confira as vagas gerais

APUCARANA: 47

ARAPONGAS: 64

ARAPUÃ: 1

BOM SUCESSO: 3



CALIFÓRNIA: 3



CAMBIRA: 6



CRUZMALTINA: 1



FAXINAL: 2



GRANDES RIOS: 4



IVAIPORÃ: 7



JANDAIA DO SUL: 15



JARDIM ALEGRE: 1



KALORÉ: 1



LIDIANÓPOLIS: 1



LUNARDELLI: 1



MANOEL RIBAS: 4



MARUMBI: 1



MAUÁ DA SERRA: 9



NOVO ITACOLOMI: 1



RIO BRANCO DO IVAI: 1



ROSÁRIO DO IVAÍ: 1



SABÁUDIA: 6



SÃO JOÃO DO IVAÍ: 3



SÃO PEDRO DO IVAÍ: 6