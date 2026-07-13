Confira as oportunidades de emprego no Sine de Ivaiporã nesta segunda-feira (13)

São 106 oportunidades em diversas áreas e profissões; interessados devem procurar a Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira (13) novas oportunidades de emprego em Ivaiporã. Ao todo, são 106 vagas disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), em diversas áreas e profissões.

Entre as oportunidades estão vagas para armador de ferragens, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, copeiro de hospital, costureira, operador de caixa, pintor de obras, vendedor interno, varredor de rua e outras funções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Carro com 84 multas e R$ 30 mil em dívidas é apreendido em Apucarana

Para se candidatar, o interessado deve procurar a Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

O atendimento ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, 940, no Centro, ao lado da Biblioteca Pública. A agência funciona das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, por ordem de chegada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os nomes das empresas com vagas abertas são informados durante o atendimento, após a verificação dos critérios exigidos para cada função. As oportunidades também podem ser consultadas pelo aplicativo Sine Fácil.

Confira as oportunidades: