Confira as oportunidades de emprego no Sine de Ivaiporã nesta segunda
Atendimento ocorre das 7h30 às 17 horas, por ordem de chegada. Candidatos devem levar documentos pessoais
A Agência do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira (8) as oportunidades de trabalho em Ivaiporã. São 26 vagas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.
Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.
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O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.
As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.