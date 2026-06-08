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AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Confira as oportunidades de emprego no Sine de Ivaiporã nesta segunda

Atendimento ocorre das 7h30 às 17 horas, por ordem de chegada. Candidatos devem levar documentos pessoais

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 11:47:30 Editado em 08.06.2026, 11:47:25
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Confira as oportunidades de emprego no Sine de Ivaiporã nesta segunda
Autor São 26 vagas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) - Foto: TN Online/Arquivo/Ilustração

A Agência do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira (8) as oportunidades de trabalho em Ivaiporã. São 26 vagas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

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O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

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AutorFoto: Reprodução



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