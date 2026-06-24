Confira as escolas estaduais de Apucarana e região com as melhores notas no Enem 2025

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta semana o desempenho das escolas públicas e privadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2025. Na região de Apucarana (PR), os números mostram um cenário de concorrência acirrada.

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Em Apucarana, a pontuação mais alta entre as instituições estaduais foi a do Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, com nota 540,63, à frente do Colégio Godomá Bevilacqua (537,37) e do Colégio Polivalente (528,39).

No primeiro lugar do ensino público de Arapongas está o Colégio Estadual Cívico-Militar Marquês de Caravelas, que atingiu 543,70 pontos, seguido pelo Colégio Emílio de Menezes (538,54) e pelo Walfredo Silveira Correa (528,70).

Em Ivaiporã, o Colégio Estadual Idália Rocha, alcançou a maior nota média da categoria, com 553,48 pontos. Na sequência, aparecem a Escola Barbosa Ferraz, com pontuação 528,33, e o Cerro Azul, com 485,13. Em Jandaia do Sul, o Colégio Rui Barbosa ficou com nota 527,15, seguido pelo Colégio Estadual Jandaia do Sul, com 516,93, e pela Unidade Polo (485,12). Em Faxinal, o Colégio Estadual Érico Veríssimo ficou com 504,45, e o Colégio Estadual Cívico-Militar Olavo Bilac, com 495,95.

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O grande destaque da região é o Colégio Estadual Tomé de Souza, de Novo Itacolomi, que atingiu média 561,29, sendo a maior nota da região, ocupando a 28ª posição no ranking estadual de pontuação.

Direção do Cerávolo comemora

Para o diretor do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, Diego Fávaro, o topo do ranking público em Apucarana corrobora uma sequência de bons desempenhos da instituição, que recentemente também obteve a melhor proficiência provisória da região no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Ele avalia que o resultado ganha ainda mais relevância diante da pluralidade do colégio, que atende uma comunidade escolar bastante diversa, distribuída entre o ensino fundamental, o ensino médio e os cursos técnicos.

Fávaro ressalta que, por ser uma prova complexa e que exige o acúmulo global de competências, o Enem reflete a solidez de todo o ciclo escolar do estudante. “Quando a gente pega esse histórico de resultados positivos, entende que se instalou dentro do colégio uma cultura de trabalho diário e de busca pela excelência. Isso mostra que a caminhada do aluno aqui dentro, do sexto ano ao terceirão, tem trazido frutos e que conseguimos sustentar isso por anos consecutivos. É a confirmação de uma escola pública de qualidade”, celebrou o diretor.

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Rede privada

Na rede privada, a maior nota em Apucarana foi a do Colégio Glorinha, com média de 606,39, seguido pelo Mater Dei (606,34) e pelo Colégio Canadá (599,85). Em Arapongas, o destaque na rede particular ficou com o Bom Jesus do Divino Amor (614,20), acompanhado pelo Olimpus (604,51) e pelo Prisma (602,61).

Já em Ivaiporã, as pontuações mais altas foram registradas pelo Objetivo (593,10), pelo Panamericano (542,27) e pela Unidade Educação Pró e Tecnologia (518,29). Em Jandaia do Sul, o Colégio Passionista São José ficou em primeiro lugar com média 615,06, seguido pelo Colégio São Marcos, com 545,34. Fechando o levantamento regional, o Colégio São Domingos representou Faxinal com a nota 593,45.



