Confira as condições do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (25)

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Simepar prevê pancadas de chuva e rajadas de vento de até 32 km/h nesta terça-feira

A previsão do tempo em Ivaiporã indica máxima de 21°C nesta terça-feira (25), com 57% de chance de chuva. O Simepar também prevê rajadas de vento de até 32 km/h.

A cidade registrava 14°C no início da madrugada, com sensação térmica de 13°C. A umidade relativa do ar varia entre 56% e 90%.

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A chuva deve acumular 1,2 milímetro. Apesar disso, o volume previsto é baixo.

Os ventos sopram de sudeste a 7 km/h, com rajadas de até 32 km/h.

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O sol nasce às 6h47 e se põe às 18h14. A temperatura mínima prevista é de 14°C.

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