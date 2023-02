Confira as 69 vagas de emprego disponíveis no Sine de Ivaiporã

Da Redação

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulgou nesta terça-feira (07-02), as oportunidades de trabalho no município.

São 69 vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade. Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

O atendimento presencial da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

Confira as oportunidades:

Ajudante de motorista - Com CNH C 01 vaga Auxiliar administrativo – informática, 02 vagas Auxiliar administrativo - Estágio 01 vaga Auxiliar de manutenção de edificações 01 vaga Auxiliar de marceneiro 05 vagas Auxiliar operacional de logística 01 vaga Babá 01 vaga Camareira de hotel 01 vaga Costureira em geral 05 vagas Cuidador de idosos 01 vaga Empregado doméstico nos serviços gerais 03 vagas Empregado doméstico diarista 01 vaga Manicure 01 vaga Marceneiro 01 vaga Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 02 vagas Motorista de caminhão 01 vaga Porteiro (hotel) 01 vaga Professor (Artes, Filosofia, Física e Química) Cadastro reserva 04 vagas Promotor de vendas 01 vaga Recepcionista, em geral 01 vaga Repositor de mercadorias 02 vagas Safrista 29 vagas Servente de limpeza 01 vaga Supervisor de operações logísticas – gerente de transportadora 01 vaga Técnico em turismo 01 vaga TOTAL 69 vagas

