Confira as 62 vagas de emprego disponíveis no Sine de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulgou nesta quinta-feira (1) as oportunidades de trabalho no município.

continua após publicidade .

São 62 vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade. Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

LEIA MAIS: Procurando trabalho? Apucarana oferta quase 500 vagas nesta quinta

continua após publicidade .

O atendimento presencial da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, conforme a ordem de chegada e se inicia às 8 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

Confira as oportunidades:

continua após publicidade .

AJUDANTE DE MOTORISTA AJUDANTE DE SERRALHEIRO ALINHADOR DE PNEUS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ATENDENTE DE TELEMARKETING AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE MARCENEIRO AUXILIAR DE MECÂNICOS DE AUTOS AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA BALANCEIRO BORRACHEIRO CAMAREIRA DE HOTEL CASEIRO – AGRICULTURA CAIXA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO CASEIRO - AGRICULTURA CHURRASQUEIRO COBRADOR EXTERNO COPEIRO DE HOSPITAL COZINHEIRO DE RESTAURANTE COZINHEIRO GERAL EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVIÇOS GERAIS EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO GARÇOM MECÂNICO DE AUTOMÓVEL MECÂNICO DE DIESEL E ELETRICIDADE MONITOR AGRÍCOLA MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES OPERADOR DE CAIXA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PEDREIRO PEDREIRO PORTEIRO (HOTEL) PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE – INSTRUTOR DE ACADEMIA RECEPCIONISTA SECRETÁRIA REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO SERVENTE DE LIMPEZA SERVENTE DE PEDREIRO TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA) VENDEDOR INTERNO VENDEDOR PRACISTA TOTAL DE VAGAS 62

Siga o TNOnline no Google News