Dia instável e úmido em Ivaiporã, com ventos do quadrante sudeste e risco elevado de precipitação

Ivaiporã terá sábado (28) com alta possibilidade de chuva e temperaturas variando entre mínima de 18°C e máxima de 25°C.

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A umidade relativa do ar oscila entre 76% e 97% ao longo do dia, com probabilidade de ocorrência de chuva de 98% e precipitação acumulada estimada em 5,1 mm. Os ventos sopram de sudeste a 10 km/h, com rajadas que podem alcançar 33 km/h.

