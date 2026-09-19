Confira a previsão do tempo para Ivaiporã neste sábado (19)

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Ivaiporã terá sábado com céu nublado, possibilidade de chuva e temperaturas entre 16°C e 25°C

A previsão do tempo em Ivaiporã indica chuva neste sábado (19), principalmente durante a tarde e a noite.

Segundo o Simepar, durante a manhã, o tempo permanece nublado. As temperaturas sobem gradualmente e chegam a 23°C perto do meio-dia.

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À tarde, a possibilidade de chuva aumenta. A previsão indica pancadas entre 14h e 18h, com temperatura de até 25°C.

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À noite, a chuva pode voltar. Entre 22h e 23h, a previsão aponta maior possibilidade de precipitação.

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A previsão indica 13,3 milímetros de chuva acumulada e 98% de chance de chuva ao longo do dia.

Os ventos sopram principalmente de sudeste e leste. As rajadas podem chegar a 43 km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 67% e 98%. O sol nasce às 6h22 e se põe às 18h22.

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